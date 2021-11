Alerta por intento de estafa a un vecino de Chivilcoy

En nombre de una organización o bajo la excusa de que la persona ha sido beneficiada con un premio, se solicitan datos personales y financieros.

Hoy en día, es cada vez más usual recibir llamadas telefónicas de números desconocidos en las cuales, en nombre de una organización o bajo la excusa de que la persona ha sido beneficiada con un premio, se solicitan datos personales y financieros. Es importante estar alerta ante este tipo de comunicaciones porque la mayoría de las veces se tratan de estafas que afectan el patrimonio y los bienes.

En este caso, un vecino de nuestra ciudad, que se comunicó con DECHIVILCOY brindándonos una grabación- recibió un llamado que decía que había sido beneficiado con una línea de asistencias, en la cual le solicitaron los datos de la tarjeta de crédito.

Ante la desconfianza, este vecino les pasó un número de tarjeta apócrifo con el fin de continuar con la conversación y ver en qué derivaba. Quien hizo la llamada en principio lo dio como no válido; no obstante, ante la insistencia por parte de la quién sería víctima, igual lo confirmó y pretendió avanzar con la comunicación a fin de concretar una estafa.

Afortunadamente, esto no prosperó porque este señor estuvo atento y no cayó en el engaño, pero a diario cientos de personas son estafadas de esta manera. Al chequear en internet el número del que provino la llamada se encontró con que el mismo había sido reportado por varios usuarios.

Hay que tener en cuenta que, normalmente, antes de realizar dichas llamadas, los estafadores buscan información del usuario de distintas maneras. Por ejemplo, crean perfiles falsos en redes sociales para hacerse pasar por la organización o también envían correos electrónicos fraudulentos para que el usuario haga ‘clic’ en un enlace engañoso y comparta información privada y confidencial.

De esta manera, con los datos que obtienen previo a las llamadas, los delincuentes les hacen creer a las víctimas que es una comunicación completamente legítima. Incluso, en ocasiones, reproducen durante la comunicación telefónica efectos de sonido propios de oficina (voces, teclado, pasos) para hacer que parezca y suene aún más realista.

Uno de los ‘modus operandi’ de las estafas que está siendo cada vez más frecuente es el siguiente:

Los estafadores se comunican telefónicamente para notificar que se es acreedor de un premio o un préstamo a tasa diferencial.

Para acceder a dichos beneficios, solicitan a la víctima que realice un pago/transferencia previa o que se acerque a un cajero automático y siga los pasos solicitados.

Al momento de acercarse al cajero le piden que haga una transferencia inmediata a un CBU que le indican o que ingrese un PIN en la sección de gestión de claves.

Al momento de ingresar el PIN, solicitan a la víctima que informe los números que aparecen en el ‘ticket’. De esta manera se le está dando la posibilidad al estafador de realizar diferentes transacciones de manera remota, pudiendo vaciar las cuentas.

Recomendaciones para evitar las estafas

La única manera de evitar caer en el engaño es estar alerta y accionar con seguridad y cautela al momento de recibir alguna llamada sospechosa. Las recomendaciones a tener en cuenta son:

• Recordar que ni el banco ni otras empresas solicitarán datos confidenciales por teléfono.

• No compartir las contraseñas con nadie, son personales e intransferibles.

• Desconfiar de las llamadas que denotan cierto grado de urgencia del interlocutor en el pedido de información personal o que adviertan algún riesgo sobre el dinero.

• Ser cauteloso con las llamadas que prometan ofertas tentadoras, premios y/o préstamos.

• En caso de sospecha, argumentar que no hay tiempo para atenderlo en ese momento y que luego se devolverá la llamada.

• Es aconsejable buscar en internet el número desde el que se realizó la llamada para comprobar si fue reportado por otros usuarios.

• Es recomendable comunicarse con el número de la entidad que realiza el llamado o solicitar al interlocutor detalles para verificar la veracidad de la procedencia de la llamada.

• No concurrir al cajero automático, hacer transferencias a cuentas desconocidas o generar claves luego de recibir este tipo de llamadas.