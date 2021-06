Agustina Palmegiano: “Tenemos que hacer actividades que nos gusten y nos den placer para fortalecer nuestro sistema inmunológico”

La endocrinóloga nos contó cómo se enamoró de esta especialidad y derribó mitos respecto al coronavirus, detallando qué hacer si nos llega el turno de la vacuna, si contraemos el virus y en caso de embarazo.

La médica endocrinóloga, Agustina Palmegiano, brindó detalles sobre la Endocrinología y derribó mitos sobre el Covid-19. A la vez, llamó a la gente a hacer actividades que segreguen las llamadas “hormonas de la felicidad” para fortalecer el sistema inmunológico.

En primer lugar, Agustina nos contó: “Cuando tuve Endocrinología en la Facultad me enamoré de las hormonas, de cómo ellas manejan todo y lo fascinante de la conexión entre todo desde la cabeza a los pies. Así que hoy tomé la decisión de dedicarme a esta especialización”.

En este sentido, explicó, primero y principal, que “la tiroides es una glándula que tenemos todos, ubicada en la zona de la garganta con forma de mariposa, que a veces, por distintas cuestiones funciona mal”.

A continuación, Palmegiano informó: “El Hipotiroidismo, es una afección en la que la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea, que puede afectar los distintos aspectos del metabolismo, ya que lo hace más lento. Es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres y hay muchos más casos de Hipertiroidismo. Puede ser tanto hereditario o puede no saberse la causa y ser el primero en la familia. Incluso se puede nacer con Hipotiroidismo”.

“Los síntomas son el cansancio, la caída del cabello, la fragilidad de las uñas y el pelo, el aumento de peso y ciclos menstruales irregulares”, agregó.

Y prosiguió: “Una vez que se detecta esta enfermedad, la Levotiroxina nos acompaña para siempre porque precisamente vienen a reemplazar a la hormona T4, que es la que nuestro cuerpo no está segregando con normalidad, y la cantidad depende de lo que nos indique el médico luego de cada análisis, y puede ir variando”.

En cuanto a esto último, detalló: “No hay evidencia que indique que no se debe desayunar con fibra si se está tomando la Levotiroxina. En cuanto al pomelo si no se debe ingerir con la pastilla, porque no ayuda a absorberla”.

“Además, hay que tener en cuenta que hay que tomarla en ayunas, y que, si un día no se toma porque se olvidan, este ya es un día perdido, pero no altera el ciclo”, añadió.

Seguidamente, sostuvo: “En el caso del Hipertiroidismo, por el contrario, se acelera el metabolismo, se acelera el corazón, de la evacuación, hay palpitaciones, temblores ansiedad y muchas veces cuesta llegar al diagnóstico porque muchos pacientes llegan a la Guardia como si fuera un ataque de ansiedad”.

“Esto no dura para siempre, sino que en general el tratamiento dura entre 18 y 24 meses, hasta que se llega a regular. Si esto no se logra, hay otros tratamientos como el yodo y si no se extrae la tiroides directamente, en el caso más extremo”, puntualizó.

Derribando mitos sobre el Covid-19

En principio, Palmegiano aclaró que “en caso de recibir el turno para la vacunación para el coronavirus no se debe suspender la toma de la medicación indicada para cada caso, ya sea las pastillas anticonceptivas, la Levotiroxina ni la insulina”.

En tanto, respecto a contraer el coronavirus, y el mito de que hay que dejar de tomar las anticonceptivas sostuvo que “esto no siempre es así”. En principio, hay que tener en cuenta, en relación al riesgo de trombosis, en mujeres con diagnóstico de COVID 19 (confirmado o de sospecha) se sugiere, de manera preventiva:

● Retirar la anticoncepción hormonal combinada en pacientes que requieran internación en cuidados críticos.

● En el caso de mujeres que sean internadas en sala general o permanezcan en domicilio, se sugiere rotar a anticoncepción con pastillas de solo gestágeno, si presentan sintomatología respiratoria severa o neumonía, o factores de riesgo trombótico arterial o venoso.

● Si una paciente tiene un cuadro con síntomas leves, pero presenta asociado algún factor de riesgo como obesidad, tabaquismo, inmovilización, edad ≥ 35 años, diabetes, hipertensión o presencia de comorbilidades con riesgo trombótico es recomendable rotar la anticoncepción hormonal combinada (ACO, parches, anillos e inyectables combinados) a anticonceptivos con desogestrel o drospirenona. La anticoncepción libre de estrógenos no presenta riesgo trombótico.

● Las mujeres con cuadros leves, sin factores de riesgo asociados, pueden mantener la anticoncepción hormonal combinada, aun con diagnóstico de COVID19.

Embarazadas y Covid-19

Respecto a las mujeres embarazadas, la médica indicó: “Se recomienda que las embarazadas se vacunen, más que nada, después del segundo semestre, porque ahora están consideradas pacientes de riesgo, y más aún, si tienen trabajos “esenciales”.

Hormonas de la felicidad

Por otro lado, la médica llamó a tener en cuenta que “entre las hormonas que nuestro cuerpo segrega hay algunas que nos producen felicidad, por ejemplo, las endorfinas”.

“Para esto debemos hacer actividades que nos gustan y que nos den placer, ya sea deportivas, artísticas o de cualquier índole, porque esto fortalece el sistema inmune”, enfatizó.