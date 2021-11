Adrián Vila: “Es una muestra fantástica, así que invitamos a todos los chivilcoyanos a que vengan a visitarla”

Se trata del salón con adquisición que se inauguró el sábado 30, cuyo primer premio lo obtuvo Esteban Mandirola por su obra “S/T”.

El secretario de Cultura y Educación, Adrián Vila, junto al artista plástico Esteban Mandirola, quien obtuvo el primer premio en el Salón de Octubre, analizaron lo que fue la exposición que quedó oficialmente inaugurada el sábado 30 en el Museo Pompeo Boggio.

En primer término, Vila sostuvo: “El Jurado tuvo tiempo para trabajar y hubo una deliberación grande, ya que fue un concurso numeroso y exitoso. En relación a las condiciones estéticas la muestra es fantástica así que invitamos a todos los chivilcoyanos a que vengan a visitarla”.

Seguidamente, remarcó: “El campo de las artes plásticas fue un tema al que tratamos de darle mucha importancia durante la pandemia, ya que fue uno de los más rezagados en términos de políticas por parte del Estado nacional y provincial. Por eso nosotros, desde el Estado Municipal trabajamos mucho con el sistema de Becas apuntando a este sector”.

En este sentido, detalló: “Hemos cargado en la Galería Virtual de la Secretaría de Cultura casi 900 obras de 137 artistas plásticos; sobre lo cual estamos generando un catálogo con alumnos del Profesorado de Artes Visuales para evaluar cuáles son las obras que circulan hoy en nuestra ciudad, que si llegamos presentaremos en diciembre”.

Por su parte, el artista Esteban Mandirola expresó: “Estoy muy emocionado y contento, no sólo por el premio, sino por todo lo que se ha generado con las artes plásticas, agradeciendo a la Secretaría de Cultura por el apoyo a todos los artistas de Chivilcoy, y por la oportunidad de que podamos exponer lo que producimos”.

“Una obra en una casa no tiene sentido, compartirla con la gente y que conozcan lo que hacemos está buenísimo”, sostuvo.

En relación a la pintura que obtuvo el primer premio, explicó: “Este trabajo en particular lo hice para este concurso, la verdad es que estaba falto de ideas, y se acercaba la fecha de presentación así que la pinté la última semana”.

“Es arte figurativo, sólido sobre tela, y no tiene título porque no me gusta condicionar a la gente a que piense tal o cual cosa, sino que cada uno pueda sentirse libre frente a la obra”, definió al respecto.