Visita del secretario general de la CGT Carlos Acuña

El intendente Guillermo Britos recibió en su despacho al secretario general de la CGT, Carlos Acuña, en donde brindaron una conferencia de prensa sobre la actualidad de la situación de los trabajadores en Chivilcoy y el país.

En este marco, el jefe comunal expresó: “Estoy honrado por recibir la visita de Carlos Acuña, a quien conozco desde hace varios años, ya que fuimos compañeros en la Cámara de Diputados Provincial; y, además, conozco su trayectoria y todo lo que ha hecho en defensa de los trabajadores desde siempre”.

“Teniendo en cuenta la situación laboral en la que esta nuestra ciudad hoy, que es la que tiene el país en general, en donde hay una gran necesidad de generar fuentes de trabajo dignas y de defender a los trabajadores que mantienen su empleo, es un honor recibirlo hoy para dialogar y trabajar en conjunto para revertir la situación”, expuso.

A lo que agregó: “Desde el inicio de mi gestión mi premisa fue convocar a todos los quieran sumarse a trabajar por una mejor calidad de vida de todos los chivilcoyanos, esto quiere decir de los trabajadores. Por eso mantenemos nuestro compromiso de seguir gestionando firmemente por conseguir generar fuentes laborales y por defender los derechos de todos ellos desde nuestro lugar”.

En lo que respecta al Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGYPE) al cual representa Acuña, el mandatario especificó: “En Chivilcoy este rubro ha crecido, porque en breve tendrá lugar la apertura de una nueva estación de servicio, y hay otros proyectos importantes pendientes para ese sector”.

Por su parte, Carlos Acuña tras manifestar su satisfacción por estar en Chivilcoy, indicó: “Nuestro apoyo siempre va a estar y estamos a disposición para colaborar”.

Acto seguido informó que hoy por la tarde mantendrá una reunión junto a otros gremialistas en la Casa de Gobierno, sobre lo que comunicó: “Nosotros estamos para colaborar y eso es lo que le vamos a plantear al gobierno. Nuestra idea es que se debe analizar la situación de cara sector a la hora de hablar de aumentos en este momento, ya que en algunos sectores lo primordial hoy por hoy es que se mantengan las fuentes laborales”.

De esta forma, añadió: “La principal tarea es lograr estabilizar el rumbo del país y que este pueda crecer. Si no se recupera el poder adquisitivo del trabajador no hay consumo, y si no hay consumo no se fabrica nada y así no surge la necesidad ni de abrir nuevos emprendimientos ni de tomar empleados”, sostuvo.

“Esto lo tienen que entender aquellos que pueden aportar más que los trabajadores, que ya aportaron bastante, fundamental para mantener la institucionalidad”, amplió.

Asimismo, manifestó: “Nosotros como gremialistas somos la cara visible de los reclamos justos de los trabajadores, pero también tenemos que conservar la prudencia que hay que tener. Hay que saber contener, porque a los reclamos hay que hacerlos en el momento justo”.

Respecto al gremio que representa, informó: “Nuestro sector no se ha visto gravemente afectado. No hemos tenido despedidos, y hemos mantenido el salario. Por lo que no hemos sufrido lo que le ha tocado a otros rubros, pero al país le fue mal y eso nos afecta a todos”.

De cara al futuro, Acuña dijo que “hay que tener esperanzas de que se cambien las políticas que llevó adelante el gobierno anterior que nos trajo a donde hoy estamos. El objetivo de este gobierno es cumplir con el compromiso que tuvo con la gente de cambiar esta situación”.