[VIDEO] La Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario “Casa Pueblo” invita a festejar el “Día de la Niñez”

En el marco del Festejo por el Día de la Niñez, que se realizará el primero de septiembre en la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario “Casa Pueblo”, la coordinadora de dicha institución, Rocío Morales, informó, en diálogo con DECHIVILCOY, sobre las actividades que se realizarán ese día , y también hizo hincapié en la organización de este espacio que se encuentra funcionando hace aproximadamente un año con un perfil comunitario y social, atendiendo a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

En una entrevista realizada el día de ayer, la coordinadora de “Casa Pueblo”, Rocío Morales, invitó a toda la comunidad a participar del Festejo por el Día de la Niñez, que se llevará a cabo este domingo 1 de septiembre de 14 a 17 horas, en la institución ubicada en Avenida José León Suárez 449 . Asimismo, convocó a los vecinos de Chivilcoy a que participen colaborando con una donación de juguetes para los niños y niñas que asisten al merendero que se realiza de lunes a viernes en el espacio.

“Casa Pueblo es una institución del Estado, es una Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario que lo que hace es acompañar y asistir a aquellas personas a las que les están siendo vulnerados sus derechos”, explicó Morales y luego agregó: “nosotros estamos hace aproximadamente un año en esta sede ubicada en Avenida José León Suárez 449, brindamos diferentes talleres, de canto, de teatro y tenemos un médico generalista que atiende gratuitamente los miércoles de 15 a 17 horas”.

Además, manifestó que “contamos con un espacio de mujeres porque la mayor demanda que tenemos es de mujeres y tiene que ver con la situación económica por la que estamos pasando, porque somos las primeras que nos cargamos al hombro el plato de comida de nuestros hijos, de nuestras familias, y por eso mismo somos las primeras que venimos acá”.

En este sentido informó que Casa Pueblo cuenta con un merendero que funciona de lunes a viernes de 16 a 18 horas, “donde las compañeras se organizan para hacer los panificados a la mañana , tuvimos que intensificar un poco porque la realidad es que estamos teniendo muchísima demanda y eso conlleva a que tengan que producir muchísimo más”.

Al respecto sentenció que “la gente viene con hambre, es una realidad que está pasando acá en Chivilcoy, la gente no tiene para comer, no tiene para cenar, nuestros chicos, nuestras mujeres, nuestras familias no están comiendo a la noche y el estado se tiene que hacer cargo”, y seguidamente expresó que “como institución del estado, también es nuestra responsabilidad y por eso llevamos a cabo la merienda donde asisten muchísimos niños, niñas y en su mayoría adolescentes”.

Por su parte, una de las integrantes del espacio, Edith Peña estimó que “Casa Pueblo para nosotros significa mucho porque es nuestro segundo hogar, agradezco mucho a mis compañeras Mica Román y Rocío Morales que siempre están apoyándonos en todo, viendo que necesitamos mucho , porque acá merendamos y no llegamos a comer en casa, ya no cenamos”. Luego, haciendo hincapié en la situación económica manifestó que “no estamos bien, cada vez somos más y no llegamos con los alimentos para que coman los chicos y las mujeres”.

Por último, invitando a los vecinos al Festival por el Día de la Niñez, Morales dijo que “coordinamos con los cinco merenderos del Movimiento Evita, la idea es que vengan esos merenderos y toda la comunidad . Tuvimos la suerte de ganar un concurso de un castillo inflable así que vamos a contar con eso, también va a haber una merienda general donde habrá tortas, sorteos y regalos”.

En este aspecto reveló que “muchas jugueterías y la comunidad donaron juguetes, entonces la idea es poder repartirlos y que cada niño y niña se vayan con un juguete el domingo . También habrá dos espectáculos musicales, que son Vale y Maxi, y para cerrar vamos a tener a ´Las Rebeldes´, que es un espectáculo que se pusieron al hombro las compañeras del Casa Pueblo”, y luego finalizó: “los esperamos a todos y todas para pasar una linda tarde, y quienes quieran colaborar con juguetes o golosinas estamos en la institución todos los días de 14 a 18 horas”.

