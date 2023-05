[Video] Britos: «Todavía no hay nada para anunciar, es cierto que estamos en conversaciones con Milei»

Así lo expresó el Intendente está mañana al ser consultado sobre la oferta a ser candidato a gobernador por la Libertad Avanza.

El intendente Guillermo Britos aseguró en la mañana de hoy que lo tomó de sorpresa la trascendencia nacional de la posibilidad de ser candidato a la gobernación por el espacio que lidera Javier Milei, ante la consulta de DeChivilcoy y otros medios locales.

«Todavía no hay nada para anunciar, es cierto que estamos en conversaciones, que Javier Milei me ha ofrecido ser su candidato a gobernador, pero no hay nada definido, honestamente desconozco la trascendencia de donde viene, pero es cierto que hemos estado hablando», explicó.

En tanto, agregó: «Hay coincidencias, como con todos los vecinos del país, de que hay que hacer un cambio rotundo en la economía del país y en la Provincia de Buenos Aires con respecto a la seguridad, que es por lo que me han convocado, de todas maneras, es algo para seguir dialogando, veremos qué es lo que ocurre antes del cierre de lista».

Asimismo, aseveró: «Es un ofrecimiento que me honra, viniendo de uno de los tres candidatos a presidente que podría ganar de acuerdo a lo que dicen las encuestas, y que me elija, es un reconocimiento al trabajo y la trayectoria, por lo que veremos si coincidimos en lo que hay que coincidir para poder conformar un acuerdo electoral».

En este sentido, informó: «Una de las cosas que Milei destaca es que yo no estoy en ninguna de las dos fuerzas mayoritarias» y señaló: «He visto en las redes sociales que mucha gente me quiere relacionar con el Frente de Todos por Massa, claramente no voy a desconocer mi pasado, fui intendente por el Partido de él en su momento».

«Pero todos saben que en esos momentos no era el Massa de hoy, sino dentro del Frente Renovador, en contra del kirchnerismo, eso está claro, y de hecho dejé de pertenecer al espacio cuando esto sucedió, eso es público y no hay nada que esconder. Cuando uno hace política y le ofrecen un cargo tan importante, lo piensa, pero no hay nada definido aún», acotó

«Para mí es un reconocimiento a 30 años de trabajo en la Policía y a ocho años que llevo como intendente, por lo que entiendo que es por el reconocimiento a la gestión, siempre intentando trabajar por la gente, desde la provincia, desde el municipio, desde donde nos toque, para mejorar la vida de los vecinos», enfatizó.

Por último, respecto al espacio “Primero Chivilcoy”, que preside, sostuvo: “Claramente es algo que no lo decido solo, en caso de aceptar esta propuesta, que eso sí lo decido yo, iremos con el mejor candidato o candidata para el municipio el cual elegiremos juntos».

«No voy a renegar de nada de lo que hice o dije, si afirmo que sí me toca ir de candidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires, les voy a explicar a todos los bonaerenses basándome en lo que hice y hay muy pocos que pueden hacer esto», remarcó.

Para cerrar, indicó: «Las críticas las hacen desde el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en sociedad, nuevamente en contra de nuestro espacio» y remarcó: «Lo fundamental es seguir trabajando para que el municipio siga en manos de Primero Chivilcoy”.

VIDEO