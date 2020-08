[VIDEO] Britos: “Hemos tenido acciones concretas a favor del comercio”

El jefe comunal instó a los concejales del Frente de Todos a que “consigan un ATN por parte del gobierno nacional, dado a que pertenecen al mismo espacio, para distribuir entre todos los comerciantes”. “Esa es la manera de darles una mano rápida”, indicó.

El intendente Guillermo Britos y el secretario de Hacienda, Eduardo De Lillo, se expresaron en torno al proyecto presentado por los concejales del Frente de Todos. De esta forma, cuestionaron “su forma de hacer política”, y manifestaron que la única ayuda que recibieron los pequeños comerciantes fue desde el Municipio. “Hemos tenido acciones concretas a favor del comercio”, exhortaron.

En primer lugar, aclaró: “No hay ninguna posibilidad de que se modifique el Presupuesto a través de una ordenanza, por lo que no entiendo cuál es el sentido de seguir haciendo este tipo de política. De la única forma que se puede modificar la ordenanza fiscal e impositiva es a propuesta del Ejecutivo municipal”.

“Llama mucho la atención de que salgan a explicarla primero por los medios antes de venir a hablar con el secretario de Hacienda o conmigo, porque si es un proyecto que realmente les interesa que se concrete debería ser ese el camino”, exclamó.

En este sentido, indicó: “Hay temas centrales a tener en cuenta, ya que nosotros hemos tenido acciones concretas a favor del comercio, y lo han dicho acá mismo los representantes de los comerciantes que el nuestro ha sido el único apoyo que han recibido”.

“Más allá de otros temas legales y demás, lo que yo le quiero pedir a los concejales y funcionarios que pertenecen al Frente de Todos es que si quieren ayudar que consigan un ATN a través del Ministerio del Interior, que pertenece a su mismo espacio. Nosotros nos comprometemos a distribuirlo entre todos los comerciantes. Esa es la manera de darles una manera rápida”, enfatizó.

Asimismo, explicó que “acá las tasas para los grandes contribuyentes ya son altas”, y además reiteró “la única ayuda que han tenido ese sector es por parte del Municipio”.

“Pido que unamos fuerzas y trabajemos en cosas que realmente se puedan concretar, y lamentó que no hayan dialogado antes con nosotros porque la política tributaria la maneja el que gobierna”, subrayó.

Por su parte, el secretario de Hacienda dijo: “En economía aplicar medidas voluntaristas no ha llevado a situaciones como las que tenemos”.

A lo que agregó: “Nosotros estamos ayudando al comercio dentro de las posibilidades. Le hemos dado la posibilidad de que a todos aquellos que no estuvieran trabajando por la pandemia soliciten la eximición de tasas; a la vez que se eximió del pago de la tasa de seguridad e higiene a todos los comercios de la categoría monotributistas de la A a la F; y para alcanzar a los propietarios decidimos no cobrarle intereses a aquellos que si están pagando los impuestos. También hemos entregado subsidios a gimnasios y centros de danza, yoga y Pilates, quienes hacen más de 140 días que no pueden trabajar”.

“Todos estos esfuerzos salen del Presupuesto del Municipio”, puntualizó.

Analizando la propuesta del Frente de Todos, expresó: “Donde se han aplicado medidas similares a las que proponen, los afectados ya anunciaron que se retiran del lugar, por eso tenemos que buscar alternativas reales y que nos permitan recaudar, no ilusiones”.

Para finalizar, De Lillo sentenció: “Somos prudentes y equilibrados. Estamos ayudando y lo seguiremos haciendo. Estamos abiertos al diálogo con todos los que necesiten colaboración como así también a todo tipo de iniciativas, pero contemplando la situación real que estamos atravesando”.

