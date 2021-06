Secretaría de Seguridad: Informe del fin de semana

La Secretaría, a cargo del Dr. Arturo Pertosa, brindó el informe correspondiente sobre el trabajo realizado por las áreas que la integran, correspondiente a los días hábiles de la semana bajo Fase 2 y del sábado y domingo de acuerdo a las restricciones del confinamiento.

Personal de Nocturnidad, en forma conjunta con los integrantes de la Guardia Urbana y de efectivos de Policía Comunal Chivilcoy controlaron la restricción horaria a la circulación. Fueron trasladadas a sede policial 20 personas por violar esta normativa y, además, se labraron actas por Covid.

En tanto, la Dirección de Tránsito realizó operativos de control vehicular e identificación de personas. Se procedió al secuestro de 13 motocicletas por generar disturbios en vía pública, escape libre, escapes no reglamentarios y/o, conducidas por menores de edad. Asimismo, se secuestró un cuatriciclo, vehículo que no debe circular en zona urbana, un automóvil secuestrado cuyo conducto carecía de licencia de conducir, de seguro de responsabilidad civil obligatorio, no poseía cédula verde de identificación vehicular, fue puesto a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

El viernes por la noche se produjo en avenida Calixto Calderón y calle 77 el choque de una camioneta Ford Ranger conducida por MARTÍNEZ, DIONISIO ORLANDO (40) contra una ambulancia que acudía a una emergencia; MARTÍNEZ conducía con 1,52 gramos de alcohol en sangre. Recaen para con este conductor la correspondiente infracción de tránsito, actuaciones por violación al Art.205 de CP, más actuaciones por lesiones culposas.

Tomó intervención la UFI n°6 a cargo del Dr. Luis Emilio Carcagno por las lesiones sufridas por el conductor y la enfermera de la ambulancia, quien sufrió lesiones de gravedad (fractura) en su muñeca.