Se dispuso la formación de un Fondo Covid para la asistencia económica a pequeños comercios, servicios e industrias

El intendente Guillermo Britos, junto al secretario de Hacienda, Eduardo De Lillo, y el director de Rentas, Oscar Peracca, anunciaron la formación de un Fondo Covid para la asistencia económica a pequeños comercios, servicios e industrias, el cual se otorgará como microcrédito, con condiciones más que favorables; y un propicio plan de regularización de deudas municipales entre otros beneficios.

Este Fondo se conformará con los honorarios que le corresponden al Municipio -descontando lo correspondiente a profesionales- en aquellas partidas que se encuentren en juicio y sean regularizadas. Además, se sumará el 50% de los intereses que se perciban en las regularizaciones de las deudas.

Con relación a esto, el jefe comunal sostuvo: “Nuestro objetivo es que todos los que tengan deudas se sumen como buenos contribuyentes, entendiendo los beneficios que representan para ellos y para todos los chivilcoyanos. Por esta razón, se ha decidido que quien se ponga al día en las tasas del 2018 y 2019 serán considerados como buenos contribuyentes en el 2020, y se le reliquidará la partida como sin deuda”.

“Expreso mi agradecimiento a los vecinos ya que hemos recaudado lo mismo o más de lo que teníamos presupuestado recaudar, a pesar de la pandemia y el mal momento económico que estamos atravesando- expresó- y les decimos que no se dejen engañar por quienes venden espejitos de colores. Este gobierno municipal con proyectos serios se encarga permanentemente de generar medidas que representan verdaderos beneficios para todos los vecinos”, exclamó.

En tanto, que respecto al proyecto que había presentado el Frente de Todos, que buscaba modificar la tasa de seguridad e higiene de los rubros que más recaudan, indicó: “En primer lugar, hay que respetar la democracia y aceptar si el proyecto no avanzó porque no contaba con los votos necesarios; y no mentirle a la gente, porque ese proyecto de la oposición podía provocar inconvenientes al Municipio, y, además, le generaba poco beneficio real a los comerciantes”.

Seguidamente, el secretario de Hacienda, retomando lo dicho por el intendente, explicó: “Desde la oposición había presentado un proyecto en el que le estaban pidiendo a los demás que hagan un esfuerzo para que repartamos la plata nosotros. Y la gente ya se ha manifestado en contra de eso. Desde este lugar, consideramos que somos nosotros los que tenemos que hacer el esfuerzo”.

“Y además era poco serio, no podemos convocar a los comerciantes para decirles que van a recibir como beneficio $500”, añadió.

A continuación, puntualizó: “Tenemos casi 10.000 juicios de personas que no pagan las Tasas, lo cual heredamos. Entonces una de las alternativas que planteamos es que, si se ponen al día en el 2018 y en el 2019, figurará como buen contribuyente en el 2020”.

“Después resolveremos la situación del pasado, porque no podemos seguir engrosando las deudas. Pedimos que se acerquen a la Dirección de Rentas para regularizar su situación, tenemos las puertas abiertas con distintas alternativas”, profirió.

En este sentido, el director de Rentas amplió la información sobre los diferentes beneficios que se brindarán.

Respecto al Plan de pago de Tasas de ABL, VIAL, TISH, y contribución de mejoras, se estipula que pagando los años 2018 y 2019, se lo reconsidera para el 2020 como buen contribuyente y se reliquida la partida sin deuda para abonar en el corriente año, en tanto, que el resto de la deuda queda en cuenta corriente.

Por pago en efectivo, tarjeta en 1 pago o cheques diferidos con pago límite al 11 de diciembre de 2020, se bonificarán los intereses en un 50%. Por pago con tarjeta de crédito 6 cuotas fijas sobre liquidación final. Y para aquellos contribuyentes que quieran regularizar el 100% de la deuda se prorroga el plan vigente que establece por pago contado o tarjeta en 1 cuota, 70% de bonificación en los intereses, y si abona en 3 cuotas se bonifica el 50%.

Asimismo, otra de las medidas es que se extiende hasta la cuota 12 inclusive la exención de pago de la Tasa de Seguridad e Higiene a los pequeños contribuyentes, desde la categoría A hasta la F.

También se exime del pago de la TISH desde la cuota 7 en adelante a comercios dedicados a cine y teatro, salones de fiesta, gimnasios, empresas de viajes y turismo, etc.

Además, se exime de los derechos de habilitación a comercios minoristas, pequeñas empresas de producción y/o servicios, que inicien sus actividades y que cuenten con no más de tres empleados.

Y, también, para toda deuda de patente de rodados, se bonificarán en un 50% si traen VTV y seguro contra tercero o superior.