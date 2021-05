Se dictarán Talleres virtuales sobre la responsabilidad y la conciencia de los espacios digitales

La Secretaría de Derechos Humanos, Género y Diversidad Sexual, conjuntamente con la ONG Faro Digital, brindarán talleres virtuales gratuitos sobre la responsabilidad y la conciencia de los espacios digitales, respecto a diferentes temáticas como violencia de género, grooming, fake news, discurso de odio, entre otros.

Estos talleres tendrán inicio el 19 de mayo, y se dictará uno por mes todos los días miércoles, con una duración de una hora y se llevarán a cabo hasta el mes de noviembre, en el cual tendrán lugar dos.

Los interesados en participar deberán inscribirse previamente a través del email derechoshumanos@chivilcoy.gob.ar, y días previos se enviará el link de acceso. Es de destacar que podrán inscribirse a más de un taller.

En este sentido, la secretaria de Derechos Humanos, Género y Diversidad, Fernanda Pommares, explicó que “están dirigidos a la comunidad en general, pero especialmente a docentes, familias y alumnos”.

“Son talleres muy interesantes y concretos, brindados por profesionales de la ONG Faro Digital, que están pensados para reflexionar los espacios digitales de manera crítica y responsable”, enfatizó.

El cronograma de los talleres es el siguiente:

• 19/5 – Violencia de Género – Abordará la violencia que sufren las mujeres en los espacios digitales, con enfoque de género y perspectiva de derechos

• 2/6 – Grooming – Los temas a tratar serán la conformación de nuestra identidad digital; noción de privacidad; construcción de la huella digital; consejos de privacidad y seguridad en plataformas digitales, entre otros.

• 4/8 – Desinformación “Fake News” – Se brindarán claves para saltear las “fake news”; definición de información; tipos de desinformación; estrategias de denuncia; etc.

• 1/9 – Discurso de Odio – Qués es y qué no es discurso de odio; tipos de minorías atacadas; ejemplos reales; formas de abordar casos; espacio para consultas, etc.

• 6/10 – Pantallas en Infancia – Tips y consejos para las familias para administrar la relación de niños y niñas con la tecnología digital. Soluciones reales para escenarios reales.

• 3/11 – Pantallas en adolescencia – Tips y consejos para las familias para administrar la relación de los y las adolescentes con la tecnología digital, a partir de la empatía y escucha.

• 24/11 – Convivencia digital – Los temas a abordar serán grooming; Ciberbullying; estafas; trolls; herramientas generales de cuidados de plataformas digitales.