Reporte semanal de Covid-19: Se informó una baja en el número de contagios

El intendente Guillermo Britos, junto al secretario de Salud, José Caprara, brindaron el reporte semanal de Covid-19, en el que destacaron “una leve baja en el número de contagios”.

En primer lugar, el jefe comunal puntualizó los números de esta semana: “Tuvimos 471 casos confirmados de Covid-19 en total y 23 fallecimientos”.

En tanto, el secretario de Salud, José Caprara, remarcó: “Hemos registrado una pequeña baja con respecto a la semana anterior, con una tendencia gradual lenta de disminución de casos”.

En este marco, el intendente se refirió a las restricciones que regirán durante este fin de semana y explicó: “Esta noche a las 24 horas finaliza esta etapa del DNU de Nación. Estamos a la espera si llega algún cambio antes de ese horario. En caso de que no, mañana continuaremos en fase 2, con las medidas que rigen actualmente”.

Pacientes internados

En cuanto a la cantidad de pacientes internados, el secretario de Salud puntualizó que “Los internados son 68, de los cuales 42 están en el Hospital municipal, 11 en clínica del Carmen, 9 en el Hotel Chivilcoy, 2 en el Hospital de Moquehuá, 2 en el Centro de aislamiento de Moquehuá y 2 en una institución privada”

A la vez que detalló que “en el Hospital municipal hay 11 pacientes en sala Covid, 9 con pronóstico reservado; cinco pacientes en terapia intensiva, cuatro de ellos con asistencia respiratoria mecánica; en clínica médica hay diez pacientes que están con pronóstico reservado; cinco en guardia y siete en cirugía; en clínica del Carmen hay 4 pacientes con requerimiento de oxígeno; en el Hospital de Moquehuá, los internados reciben oxígeno a bajas dosis, al igual que los pacientes que están en la institución privada”.

Vacunación

Respecto a la continuidad del plan de vacunación, Caprara informó: “Se sigue vacunando en ambas postas. El día 4 de junio fue el último día que se recibieron vacunas”.

En relación a esto, puntualizó: “Los mayores de 70 que no han recibido ninguna dosis no necesitan tener turno previo. Pueden concurrir a ambas postas a colocarse la primera dosis. Esto no rige para la colocación de la segunda dosis”.

Seguidamente, indicó: “Llegaron turneras para vacunar sábado domingo y lunes para colocar segunda dosis a personas que recibieron la primera dosis entre febrero y marzo”.

Estafas

Por otra parte, el intendente solicitó a los vecinos que estén más alerta debido a las distintas estafas por diversos medios que se concretaron en los últimos días en nuestra ciudad, y recordó la importancia de no brindar ningún tipo de datos.

“Ha habido varios intentos de estafas que algunas se han concretado. A través de redes sociales o email, se utiliza a un Banco, se envían email diciendo que su cuenta está bloqueada y piden datos, logrando así que la persona haga transferencias”, explicó.

Y remarcó: “Les pedimos que si reciben un email donde se le piden datos o claves, no los ingresen. Los bancos no piden datos por email o WhatsApp. Hubo varios damnificados, es importante que se entienda que no deben dar datos”