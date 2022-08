[Publicación pedida] ¡Parecía imposible de hacerlo, pero era imprescindible!

Parafraseando a uno de nuestros mayores héroes, el General Don José de San Martín, hoy siento que se está llevando a cabo un hito histórico de estos tiempos, con herramientas como las pruebas, ¡los hechos y las palabras!, no por ello menos valiente y con una inmejorable muestra de responsabilidad judicial y ciudadana.

“¿Qué quiere decir San Martín?: Voy a emprender los riesgos de llevar adelante algo a lo que no podemos renunciar, porque los riesgos que se desprenden de hacer solamente lo posible son mucho mayores y ponen en peligro la existencia de la nación argentina, si realmente la queremos declarar independiente. Lo imprescindible es la gran tarea de todos nosotros”.

Nos recuerda sabiamente el gran filósofo Santiago Kovadloff. ….haber hecho lo posible en el contexto actual, hubiese sido que a pesar de toda la prueba obtenida se hubiesen dejado amedrentar por el poder político, mejor dicho, por la mafia del poder político y haber renunciado a mostrar la verdad, como se lo impidieron abruptamente al Fiscal Nisman, valiéndole su vida.

Sin embargo, se puso de pie la justicia independiente, específicamente el Ministerio Público Fiscal que nos representa como Ciudadanos Republicanos y sociedad en su conjunto. Y los Fiscales de la Nación Argentina, Dr. Diego Luciani y Dr. Sergio Mola, con el brazo noble y certero de la justicia; en más de 6 audiencias de alegatos de nueve horas diarias detallaron minuciosamente y con irrefutables pruebas ,a disposición de toda la ciudadanía, los hechos que evidencian el mayor hecho de corrupción realizado por un gobierno en funciones utilizando los recursos del poder en contra del propio estado para estafarlo y vaciarlo, perjudicando así al conjunto de la población argentina.

No me equivoco si califico a este robo como el verdadero “Robo del Siglo”, su estrategia e ingeniería estuvo pergeñado desde los inicios del gobierno de esta Banda de delincuentes que hoy ratificamos lo dicho allá por el 2003. Utilizaron la carrera política para sus negocios personales. Algunos… a los que nos llamaron “locos y gorilas” lo gritamos desde entonces, hoy está a la luz de todos. No solo está a la luz el robo y la corrupción, sino la inoperancia de un espacio político que…a las pruebas me remito…sin “platita” no saben, no quieren y no pueden gobernar.

Mejor diría…no es lo que más les importa; ni la salud, ni el bienestar, ni la educación de la población. Solo vendieron relato, y falacias disfrazadas de “derechos”. Sin embargo, nunca ha habido más pobreza, más desempleo, más inseguridad, más inflación y más desconfianza y desesperanza que durante la presente gestión. Y no es raro, porque no tenían un plan de gestión de gobierno, también lo dijimos. Solo venían por un plan de IMPUNIDAD. Hoy, gracias a la rebelión de muchos ciudadanos que no claudicamos en pos de la verdad y justicia y estos honorables fiscales que no renunciaron a su rol y función patriótica y a pesar de haber sido amedrentados por el poder político antepusieron su deber, sabiendo que sin justicia no hay República, y para volver a reanudar el contrato social ¡hay que señalar y condenar a la corrupción!

¡Señores Jueces, en honor al impecable trabajo de investigación y ordenamiento de pruebas esperamos de Ustedes una condena ejemplar! Para que quede claro Señores Jueces que, en nuestras democracias, corrupción ¡NUNCA MÁS! Como Ciudadanos Independientes y de manera colectiva, expresémonos este lunes en apoyo a la Justicia Independiente que no le tembló la mano cuando a su deber de llegar a la verdad y poner luz sobre tanta oscuridad es llamada.

Será un hito histórico de nuestra vapuleada Justicia, haber juzgado y condenado a pesar del ardid por impedirlo, a Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una Banda de delitos contra el estado, y haberlo hecho durante su gobierno actual. Queda claro, el mito del miedo a esta mafia termina hoy aquí. ¡SERÁ JUSTICIA!

Lic. Claudia Montes, trabajadora social, orgullosamente funcionaria judicial de la Nación.