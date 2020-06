[Publicación Pedida] CICOP: Pasar de los aplausos al compromiso

Es evidente que el paso del tiempo en esta cuarentena que nos toca vivir fue cambiando el humor social de algunos sectores y ya casi pasan al olvido los famosos aplausos al personal de salud. Los trabajadores de la salud estamos pasando de ser de héroes a, en algunos casos, ser discriminados. Pero lo cierto es que muy lejos estamos de querer ser héroes, solo queremos realizar nuestro trabajo en las mejores condiciones de protección, contención y reconocimiento.

Desde CICOP seccional Chivilcoy (Asociación sindical de profesionales de la salud pública) estamos totalmente convencidos de que la única cura para esta pandemia está en el aislamiento social, preventivo y obligatorio que, hace algunas semanas, se decretó como distanciamiento por el Gobierno Nacional. Ese quedarse en casa, acompañado en la necesidad de salir con tapaboca, lavado de manos, no reunirse, evitar multitudes, mantener el distanciamiento social, tiene que ver con la empatía, con la solidaridad, con el respeto al que tengo cerca.

Medidas a tener en cuenta cuando salgo, cuando visito a un familiar enfermo, cuando voy a un negocio. Sabiendo que enfermar quizás no nos sea nada a nosotros, pero si a las personas vulnerables, nuestros adultos mayores. Y también a un sector vulnerable, el sistema de salud. Los tiempos de preparación de la pandemia de meses no son nada para un sistema de salud con deterioro de décadas. Se podrá comprar respiradores y camas. Sabanas y almohadas. Medicaciones. Pero no se podrá generar recurso humano en pocos meses.

El recurso humano en salud lleva años de preparación. Tiene que ser experimentado para el manejo de estos pacientes. Eso no se logra en meses ni en años. Es parte de una planificación a largo plazo. Enfermarse y enfermar al otro puede significar el colapso del sistema sanitario. Y ahí no habrá héroes, sino víctimas. Victimas pacientes y victimas trabajadores de salud. Trabajadores de salud que realizan trabajo insalubre desde varios puntos de vista. A este llamado de evitar victimas lo hacemos con el respeto a las medidas de distanciamiento social y las fases determinadas por el gobierno provincial y nacional.

Por todo esto, como sindicato que representa a las y los trabajadores de la salud pública de Chivilcoy, manifestamos nuestro total apoyo a las compañeras y compañeros del Hospital Municipal que hoy se encuentran en aislamiento obligatorio y a la espera del resultado de su test diagnóstico de infección por SARS-Cov-2, sabemos lo que importante que es cada uno de ustedes al sistema de salud. Sabemos, además, el temor que esto genera de haber enfermado o puesto en riesgo a sus seres queridos convivientes.

En segundo lugar, queremos informar que ante este contexto sanitario que nos toca vivir, CICOP habilitó un beneficio de emergencia que tiene que ver con un subsidio de $ 40.000 para todos los afiliados que se enfermen con el SARS-Cov-2.

Por último, solicitamos al Ejecutivo Municipal que nos otorgue un lugar como representantes de nuestro gremio en el Comité de Crisis tal como insta el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a los Gobiernos Municipales y sus Secretarías de Salud en la “creación de Comités de Crisis a nivel distrital y en los hospitales municipales, con el mismo tipo de conformación que el Comité de Crisis Central”, sabiendo que nuestro objetivo es sumarnos como institución a trabajar por la Salud Publica.

Por todo lo expresado y por la situación que nos toca vivir pedimos que aquellos aplausos al personal de salud se transformen en compromiso de todos para cuidarnos y cuidar a los que nos cuidan.