[POLICIALES] Restos humanos hallados en Junín: Se investiga si fue un aborto y si se está ante un homicidio

La Fiscal de Junín Vanina Lisazo, dio detalles de la investigación que lleva adelante por el hallazgo de la cabeza de un bebé en un descampado en Junín.

Según afirmó, el bebé habría tenido un peso aproximado de 2 kg, y no se puede saber si nació vivo, porque no encontraron partes del cuerpo como para identificar ese punto. Es por eso que la fiscal no descartó que se trate de un aborto ilegal, y en caso de haber nacido vivo se trataría de un homicidio.

«Estamos buscando dónde puede estar el resto del cuerpo. Ahora lo que resta es identificar a la madre. Hemos tomado muestras para material genético y estamos haciendo un seguimiento en el hospital de Junín y en los nosocomios privados», detalló.

«Seguramente la madre después de hacer esto haya necesitado atención médica», explicó Lizaso a Cadena nueve. (DIARIO JUNÍN)

