OMIC advierte sobre estafas a través de redes sociales

El director de OMIC, Joaquín Oteiza, advierte sobre las estafas a través de las redes sociales, dado a que “desde el inicio de la pandemia éstas se han ido acrecentando”.

En este sentido, explicó: “El método que utilizan es el siguiente: se publican productos a la venta, generalmente a un precio inferior al real, “como el mejor precio del mercado”, con lo cual uno cree que realiza un buen negocio. A partir de ahí se genera una conversación, por esta misma vía y muchas veces se traslada a WhatsApp, por donde se concreta la operación y el vendedor, que en este caso es un desconocido, indica que tiene que depositar una suma de dinero por el monto de la operación en una cuenta bancaria; indicando un titular, CBU, entidad bancaria. Una vez depositado el dinero, ese comerciante/vendedor desaparece de todas estas vías de comunicación y sin entregar comprobante de compra alguno, con lo cual es imposible poder reclamar más allá de la boleta de su depósito, lo cual esto se convierte en un callejón sin salida”.

De esta forma, el director de OMIC, aconseja comprar siempre a través de plataformas y páginas web seguras, ya que éstas responden a los reclamos de manera mucho más eficiente y concreta.

Y, puntualizó: “Las operaciones siempre se deben hacer dentro de la plataforma, ya que muchas veces los comerciantes proponen hacerla “por fuera”, y es, en este caso, donde se puede dar lugar a la estafa, ya que la plataforma no se hace cargo por la operatoria, porque no se hizo en ella”.

Recomendaciones a tener en cuenta para evitar caer en una estafa bancaria:

1) No cuentes tus claves a nadie. Es información confidencial que no debes difundir bajo ninguna circunstancia.

2) Ninguna persona del banco va a solicitar tus claves, tu número de token, números completos de tarjeta o de cuentas.

3) Desde el Banco no se contactan para ofrecer beneficios con previa transferencia de dinero, ni para brindar asistencia por teléfono en operaciones cuando se están haciendo operaciones por cajero automático.

4) Seguí solo a cuentas oficiales de entidades bancarias. Verifica que tengan la tilde azul y muchos seguidores.

5) Nunca ingreses datos personales o bancarios en links que te lleguen desde casillas o redes que no sean oficiales.

6) Si te contactan desde un canal no oficial de un banco, infórmalo y repórtalo a tu entidad bancaria.

Por todos estos motivos la Oficina Municipal de Información al Consumidor recomienda: realizar operaciones de compra a través de plataformas conocidas, y no suministrar información absolutamente a nadie a través de cualquier red social (Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, etc.) o medios de comunicación como telefonía celular, mensaje de textos y/o WhatsApp.

Cualquier consulta, pueden comunicarse al teléfono 42-1890 o escribir al correo electrónico omic@chivilcoy.gob.ar. La atención al público presencial es de lunes a viernes de 9 a 14 hs en avenida Soárez 69.