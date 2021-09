Juan Clavin sobre las PASO: “Esto está marcando un mapa político totalmente diferente”

El tercer candidato por la lista de Juntos – Dar el Paso, que ganó la interna a nivel local contra los espacios de Sotera y Cileiro, brindó su opinión sobre varios temas.

Juan Clavin hizo un análisis de los resultados obtenidos en las PASO, en cuanto a lo que expresó que “esto está marcando un mapa político totalmente diferente”. También dijo que para las generales hay que procurar que más gente vaya a votar.

En este sentido, expresó: “El día después uno trata de volver paulatinamente a la rutina después de tanta emoción, pero la verdad creo que la ciudadanía se expresó, esto está marcando un mapa político totalmente diferente. No hay tanto para festejar, uno celebra lo que fue esta fiesta cívica, pero hay que tener memoria y entender que Chivilcoy tuvo sus pérdidas físicas, familiares, amigos que ya no están. No solo por eso sino también por la pérdida económica que han tenido muchísimos chivilcoyanos, muchísimos compatriotas y porque nos tenemos que seguir cuidando”.

“Entonces, no podemos permitir las aglomeraciones de gente. Lo que sí quedó plasmados en la foto fue la llegada de la gente de Gabriel Cileiro, y la llegada de Beatriz Sotera -representante de la lista de Santilli- a nuestro local”, agregó.

Seguidamente, sostuvo: “La verdad que de la jornada electoral hay que destacar la labor de los fiscales, ya que hubo muy buen clima, muy pocos roces; la labor de las fuerzas de seguridad y autoridades de mesa que fue excelente. Lo único que tal vez tendremos que revisar, es darle un poco más de empuje o aceitar más la dinámica del tiempo, no tengo problema en decirlo porque lo quiero poner en la mesa para mejorarlo, estuve dos horas para votar, eso no puede pasar con una persona mayor; por el contrario, puede generar que disuade ir a los comicios”.

En cuanto al porcentaje que se acercó a votar, indicó: “Hay que ir a buscar gente, hacer docencia para que se acerquen porque esto es un derecho que tenemos y una obligación cívica, una oportunidad que en democracia hay que valorarla. También, no podemos negar que hubo récord de telegramas excusados en el correo para ciudadanos que no pudieron o que no desearon asistir como autoridades de mesa, eso es para remarcar porque puede ser un hartazgo dentro de lo que son los procesos electorales”.

“Por otro lado, vimos salones llenos de boletas, creo que es un cambio que no vamos a poder implementar para las Generales, pero vamos a tratar de unir a todo el arco político en la demanda de la boleta única de papel, avanzar en eso”, remarcó.

Sobre la veda, señaló: “Nosotros la noche anterior y en las escuelas 24 horas antes sacamos toda la cartelería. Por respeto a la Ley y por una cuestión ética. Puedo dar fe que Dar el paso fuimos el único espacio que los juntó. Podías acercarte a un establecimiento educativo el día de la elección y había campaña publicitaria, eso no puede pasar. Eso es proselitismo, no solo rompe un código de ética electoral, sino que además no está permitido.

“Estamos buscando, que es que la campaña sea limpia, amigable con el medioambiente, con los edificios, con las estructuras públicas e insistiremos con eso de cara a las generales”, concluyó.