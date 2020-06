Joaquín Oteiza: “En la OMIC tenemos un grado de resolución de un 80 o 90% de los casos que nos presentan los consumidores”

DECHIVILCOY habló con el director de OMIC, Joaquín Oteiza, quien defendió a OMIC de algunas acusaciones emitidas los últimos días. En este sentido, remarcó: “Tenemos un grado de resolución de un 80 o 90% de los casos que nos presentan los consumidores”. Asimismo, puntualizó a qué problemáticas se encuentran abocados en tiempos de pandemia.

En principio, el funcionario municipal expresó: “Desde OMIC se viene realizando un enorme trabajo, en lo que a mí me toca desde hace dos años, que estoy al frente de esta Dirección. Hay comentarios mal intencionados de gente que ha tenido cuestiones particulares y que sólo generaron problemas en nuestra Oficina”.

“No hemos recibido ninguna denuncia en particular contra la empresa EDEN como se menciona en una nota periodística”, puntualizó.

Asimismo, destacó: “OMIC ha tenido un grado de resolución de un 80 o 90% de los casos que nos presentan los consumidores”.

Respecto al panorama de denuncias en el marco de la pandemia, explicó: “El abanico de denuncias que recibimos es importante, las hechas contra las empresas telefónicas están al tope debido a que la pandemia ha afectado a todas las empresas de servicios esenciales . Así también hemos tenido muchos reclamos respecto a la compra de electrodomésticos en casas de esta índole”, detalló.

Seguidamente, explicó: “En este momento es fundamental tener en cuenta que se complica notificar a varias empresas, porque muchas de ellas se encuentran cerradas, pero más allá de eso, nosotros a través del diálogo que tenemos con ellas a través de otros canales, hemos trasladado todos estos reclamos”.

En tanto, consignó: “Cabe aclarar que nosotros no tenemos jurisdicción sobre los reclamos de los comercios o empresas, nosotros sólo podemos actuar con relación a los reclamos de los consumidores finales”.

“Sin embargo, ya hemos hablado con EDEN sobre la facturación, es decir sobre los días que se toman para contabilizar, ellos nos avisaron que van a emitir un comunicado al respecto, porque hubo una situación en particular respecto a esto y ellos lo aclararán pertinentemente” , subrayó.

Más tarde, Oteiza hizo referencia al nivel de respuestas de los comercios locales. En este sentido, expuso que “es rápida, siempre hay una buena predisposición al diálogo y a la resolución del conflicto. Ellos saben que nuestro objetivo es defender al consumidor y las respuestas en su gran mayoría son claras”.

“La dificultad a veces se genera cuando son empresas multinacionales porque en estos casos se eleva directamente la denuncia a otro orden jurisdiccional”, indicó.

En otro orden de cosas, respecto a las tarjetas de crédito, señaló: “Estamos haciendo un seguimiento donde nos basamos en la resolución emitida por el Banco Central, en la cual dice que a las facturas de las tarjetas de crédito se les realiza una refinanciación del pago mínimo de los primeros tres meses , y esa deuda se refinanciará en las siguientes nueve cuotas a una tasa del 22%”.

“Hubo un cambio en el plazo del débito automático, antes era debitado al momento que la persona cobrar, y ahora a los diez días que la persona recibe depositado su salario. El problema con muchos fue que por miedo a que no se las cobren fueron y pagaron aparte”, subrayó.

A lo que añadió: “En eso hubo una mala comunicación por parte de las autoridades de los bancos y fundamentalmente del Banco Central, lo que generó una confusión en la ciudadanía”.

Otro de los conflictos sobre los que advirtió el director de OMIC, en el último tiempo, tiene que ver con el débito automático que han realizado varias entidades desconocidas. “Por ejemplo, ha pasado de gente que ha sacado créditos en determinados lugares y que luego le aparecieron descuentos de otra entidad también” , consignó.

“En este sentido, le hemos aconsejado que se comuniquen con el banco para que se puedan poner al tanto del dinero que le están descontando, porque son empresas con las que ellos tienen contrato”, marcó.

Con relación a esto, aclaró: “Están son situaciones de estafa en la que estamos actuando rápidamente junto a otras Direcciones de la provincia de Buenos Aires , con lo cual le informamos al gobierno provincial, y luego ellos con el nacional, para poder brindar soluciones”.



También advirtió a la comunidad sobre las estafas con las compras online: “Nosotros le recomendamos que no hagan operaciones comerciales a través de medios virtuales desconocidos, porque cuando no son medios oficiales, la posibilidad de dar respuestas se reduce ya que no tenemos posibilidad de reconocer a quienes realizan la venta”.

“En este sentido, recomendamos no comprar a través de las redes sociales, sino sólo en páginas reconocidas, para poder detectar en casos de irregularidades”, exclamó.