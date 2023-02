Iván Elizalde: «Es un sueño, siempre soñé con hacer reír»

DeChivilcoy dialogó con el tiktoker Iván Elizalde, quien superó días atrás el millón de seguidores en dicha red social, una plataforma nueva que tomó mucho impulso en la pandemia y ha revolucionado el mundo digital. Conversamos sobre sus comienzos, objetivos y expectativas en la era de las redes sociales.

«Es un sueño, siempre soñé con actuar y hacer reír; no puedo expresar con palabras lo que me genera que tanta gente me siga», comenzó diciendo Iván tras lograr alcanzar esta importante cantidad de seguidores.

En este sentido, manifestó: «Lo estoy disfrutando mucho porque son videos comunes, de la cotidianeidad, a los que le ponemos mucho amor con Tamara, mi novia, que me acompaña. A la gente le gusta fundamentalmente que seamos tan espontáneos».

Sobre sus inicios, dijo: «Previamente había hecho teatro, pero en la cuarentena empecé a explorar esta plataforma y a actuar haciendo videos que era algo que antes no había hecho. Afortunadamente a la gente le gustó desde el primer momento y eso me empujó a seguir. Admiro mucho a Chaplin, es decir la comedia muda, por eso poder hacer reír a través de gestos es lo que me gusta»

En cuanto a su relación con su novia, contó: «Con Tamara, comenzamos a charlar a través del TikTok, ya que nos conocimos por ese medio, y nos pusimos de novios. A la vez, empezamos a hacer dúos y después se vino a vivir acá y ahí arrancamos a hacer videos juntos, que la verdad es que a la gente le gustó mucho».

«Sumar a Tamara me dio un gran impulso en cuanto a los seguidores. El tema de hacer videos de situaciones de pareja es algo con lo que la gente se involucra, se siente identificada y suma; y también un vídeo que hice con mi abuelo, que superó el millón de visualizaciones y fue el más visto», indicó en relación a lo que más les gusta a sus seguidores.

Referido al vídeo con su abuelo, agregó: «Él me acompañó tocando la guitarra. Este video le llegó al autor del tema que lo compartió, como así también el humorista Cacho Garay y otros conocidos, por lo que se viralizó. Es muy sencillo y lo que más me gustó es que mi abuelo lo disfrutó».

Respecto al reconocimiento, dijo: «Me sucede mucho que la gente nos reconoce en la calle. En estas últimas vacaciones en Mar del Plata nos llamó la atención que nos reconocían y nos pedían fotos, nos decían que teníamos que estar en los teatros».

«Fue hermosa la sensación porque más allá de seguidores no sé hasta dónde pueden llegar los videos. Es diferente al teatro, en donde ves lo que le pasa a la gente, los ves reírse, con el vídeo no tenés esa devolución, por eso el cariño de la gente en la calle es muy lindo», remarcó.

En relación a sus objetivos, señaló: «Yo lo que siempre digo es que cada vez que veo esto, juego, lo disfruto mucho por eso dejo que las cosas sucedan. Está el deseo concreto de comenzar a hacer shows con Tamara y que sea lo que tenga que ser, llegaremos más lejos o quedará en la anécdota que fuimos famosos».

Asimismo, añadió: «Económicamente ayuda. En un momento teníamos un contrato con una agencia que nos permitía tener un ingreso extra, más allá del sueldo del trabajo fijo. Y ahora ya sin el contrato en la agencia, hacemos propagandas -comúnmente conocidos como chivos/canjes- que es una manera que le sirve tanto a los comerciantes para publicar lo que venden como a nosotros».

Por último, de acuerdo a su experiencia, le aconsejo a quienes incursionen en las redes sociales: «Primero que nada si el sueño de la persona es ser artista que se muestre y, en este sentido, esta aplicación sirve mucho para eso» y enfatizó: «A mí me ayudó muchísimo tanto en lo artístico como en la vida, ya que gracias al TikTok también conocí a mí compañera de vida y hoy tengo una familia».

Contacto:

TikTok: ivaneliizalde

IG: Iván Elizalde

FB: Iván Elizalde y Tama Pérez

Celular: 2346-684148

VIDEO