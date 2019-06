Hay unidad del peronismo y el kirchnerismo en Chivilcoy y la Lic. Constanza Alonso será candidata a intendenta

Será acompañada por el Dr. Luciano Dellepiane como primer candidato a concejal.

Finalmente se logró unidad entre el Partido Justicialista local y Unidad Ciudadana conformando el Frente de Todos Chivilcoy, con la presencia del Presidente del PJ Darío Speranza y el intendente de Pehuajó Pablo Zurro.

La Lic Contanza Alonso manifestó “estoy muy orgullosa de encabezar este nuevo proceso, en donde conformamos una lista muy diversa con profesionales, trabajadores, dirigentes y militantes políticos”.

“Creemos en el camino de la unidad porque es necesario poner como prioridad las necesidades de las vecinas y los vecinos. Hemos conformado un espacio que en la diversidad adquiere una mayor cantidad de voluntades para lograr una ciudad que incluya a todos”.

Asimismo destacó “quiero agradecer al presidente del partido justicialista Darío Speranza por haber realizado los esfuerzos necesarios para lograr la unidad que todos los chivilcoyanos necesitamos, a los ex intendentes peronistas y a la gran mayoría de dirigentes y militantes que trabajaron durante tantos años junto a Florencio Randazzo. Eso para mi significa un respaldo muy fuerte”.

En tanto el primer candidato a concejal, el Dr Luciano Dellepiane, sostuvo que “mi entusiasmo surge cuando Coty me convocó a sumarme al espacio y me contó sus ideas, decidí inmediatamente aceptar su convocatoria. Coty es una mujer joven, inteligente, con una enorme capacidad de trabajo. Tiene una sensibilidad especial para percibir los problemas de la gente y expresa una renovación que creo necesaria en la política. He recibido un enorme respaldo de todos los sectores del peronismo y estoy muy esperanzado en trabajar para lograr una ciudad con inclusión como remarca coty, con más trabajo y producción para las vecinas y los vecinos de chivilcoy”.

La dra Claudia Bogliolo, segunda candidata a concejal expreso que “es un honor integrar esta lista de unidad que es lo que la ciudad necesita para acompañar a la gente que la está pasando muy mal. Conozco a Constanza desde su rol de concejal y se de su capacidad de trabajo y su compromiso por resolver los problemas de los vecinos. Necesitamos poner un freno a las política del gobierno de Maurico Macri que tanto mal le hizo a nuestra ciudad”.