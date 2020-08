Gustos de helado: conocé los sabores más sorprendentes del mundo

El helado es uno de los postres favoritos y más populares del mundo. Si bien no se conoce a ciencia cierta cuál es su origen ni dónde surgió exactamente, sí sabemos que su receta se ha ido extendiendo por todos los rincones del planeta.

Hoy en día, encontramos heladerías en todas partes y con una oferta de sabores que van desde los clásicos como chocolate, crema o frutilla, hasta algunos de los más extraños. Dependiendo del lugar en que se encuentre, los gustos y las combinaciones pueden resultar muy sorprendentes.

En este artículo, te contamos cuáles son los sabores más extraños del mundo.

Helado de caviar

Este gusto fue creado por el gran maestro heladero francés Phillippe Faur. El helado se prepara, además de los ingredientes base, con caviar de esturión.

¿Te animarías a probarlo?

Helado de pescado

Este gusto proviene de Asia, más específicamente del mercado japonés. Sin embargo, también se popularizaron en España los helados de calamares en su tinta, bacalao y salmón.

Estos sabores se desarrollaron como variedades al puré de pescado y con la intención de experimentar con texturas y temperaturas diferentes.

Helado de alitas de pollo

Japón es conocido por su obsesión por experimentar con los sabores. Entre los sabores más extravagantes ofrece Ice Cream City, en Tokio, podemos encontrar este helado de alitas de pollo.

¿Será solo sabor o nos encontraremos alguna pluma?

Helado de foie gras

Por el momento, en nuestra lista, Oriente se está llevando todos los premios. En este caso, el extraño sabor proviene de China.

Fue creado por The Ice Cream Gallery en Hong Kong. Esta heladería se caracteriza por no utilizar ingredientes artificiales ni conservantes en sus recetas, entre las que se encuentra este exótico sabor de foie gras que es, para quienes no saben, hígado hipertrofiado de pato o ganso.

Helado de carbón

En la heladería Icekraft de Mumbai ofrecen un delicioso helado negro de “carbón activado”. Sin embargo, por muy exótico que suene no está hecho de carbón vegetal.

Al parecer, este helado está realizado con cáscara de coco quemada, lo que le da al helado el característico color del carbón.

Helado de queso

¿Sos de los que le pone queso a todo? Este sabor es para vos.

El helado de queso es muy popular en Filipinas y se consigue en supermercados y almacenes. En su envase, se promociona una textura cremosa, sabrosa que incluye pedacitos de queso real.

Helado de pan integral

Ya tenemos el queso y ahora llega el pan ¡Y no cualquier pan! Para nuestro particular sandwich helado, elegimos el integral.

Este sabor es uno de los más populares de la marca Murphy’s Ice Cream de Dublín. En su interior, podemos encontrar crujientes migas de pan integral caramelizado, ideal para acompañar a otros sabores.

Helado de cactus

Este sabor es uno de los más populares en Glaciar Fenocchio de Niza, Francia. Su helado de cactus se realiza con agua extraída de esta particular planta.

Si elegís este o el de pescado: ¡cuidado con las espinas!