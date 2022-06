Emergencia de Abastecimiento: «Llama la atención que Ferro que pertenece a Juntos y el Bloque Vamos con Vos, no hayan acompañado»

Las concejales de Primero Chivilcoy, Sofía Matteucci, Florencia Válvoli y Cintia Satriano, brindaron una entrevista a DECHIVILCOY en respuesta de los hechos violentos ocurridos en la última sesión del HCD y sobre la aprobación de la Emergencia de Abastecimiento, que se aprobó por mayoría.

En primer lugar, la concejal Sofía Matteucci explicó: «Durante la Asamblea de mayores contribuyentes y concejales, una persona que se encontraba presente perteneciente al PRO fue agresivo hacía la secretaria del HCD y el operador, por lo que se le solicitó que se retire del recinto ante las burlas y el agravio que persistían».

«Estamos en una institución a la que se le debe respeto, como así también a todas las personas que trabajamos allí», continuó.

En este sentido, analizó: «Fue una situación muy violenta la que nos tocó que no vamos a avalar y no vamos a dejar que vuelva a suceder».

«Nunca vi que a un secretario hombre se le haga burla así y, si nos callamos ante esta situación, se puede llegar a otras cosas que ya nos han ocurrido de esta índole, como cuando los concejales Juan Ignacio Felice y Liliana Varela fueron agredidos con un encendedor que se les arrojó en el recinto hace unos años atrás», remarcó.

En cuanto a la ordenanza de Emergencia de Abastecimiento que se aprobó ayer en el HCD, la edil Florencia Válvoli, dijo: «Estamos atravesando una situación de emergencia económica y de escasez de insumos y alimentos. A través de la aprobación de esta ordenanza se habilita al Ejecutivo a hacer compras en forma directa en casos que sea estrictamente necesario, por un plazo de seis meses, para productos de índole alimentaria, ya sea compra de alimentos, insumos médicos o gasoil».

«Se entiende que el Bloque del Frente de Todos intente ocultar lo que está pasando en el país. Pero sí llama la atención que Ferro que pertenece a Juntos y el Bloque Vamos con Vos, no hayan acompañado desentendiéndose de lo que pasa económicamente en el país», agregó.

En tanto que continuó: «Ser oposición no significa votar todo en contra, sino también dar herramientas al Ejecutivo para que pueda cumplir sus funciones».

Asimismo, enfatizó: «Obvio que no se va a hacer ningún abuso de esta medida, y esto lo avala que hace años que estamos primeros en transparencia. No hay objeciones por parte del Tribunal de Cuentas hacia nuestros funcionarios, así que no deberían preocuparse por la transparencia, porque hay sobradas muestras de la honestidad de este gobierno».

«Se intenta desvirtuar la ordenanza para que a la población le llegue otra cosa, pero de ninguna manera se va a destinar para lo que no sea estrictamente prioritario y esencial para la comunidad», arremetió.

Y aclaró: «Además, el poder de controlar del Concejo Deliberante no se delega, por el RAFAM podemos visualizar las compras, al igual que en la Rendición de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas seguirá cumpliendo su función».

«Y más allá que se haga compra directa se cumplirá con los pasos a seguir, no van a ser compras informales como hace cualquier ciudadano», añadió.

Por otro lado, Matteucci informó: «Este lunes, en Comisión, vamos a evaluar incorporar seguridad, porque no es la primera vez que ocurren hechos violentos de este tipo. Tiene que primar el respeto, y si no pasa, hay que defender a la institución y proteger a quienes estamos allí».

Respecto al PRO, expuso: «Mientras que quieren mostrar una cara republicana, en defensa de las instituciones y los valores, en la actividad diaria son violentos, incluso con gente de su propio espacio».

Y añadió: «También el Frente de Todos avala que haya violentos en su espacio».

Seguidamente, aseguró: «Para algunos la violencia de género es una cuestión ideológica La sororidad se mide con distintas varas. Para nosotros no, por eso no podemos dejar este tipo de hechos».

Para finalizar, Válvoli sostuvo: «Desde el PRO recibimos constantemente burlas e injurias a través de las redes sociales, que ayer también se trasladó al recinto, algo que no considero que sea la forma de hacer política».

