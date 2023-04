Eduardo Falcone sobre la Ruta 5: “Esto es algo que nos afecta a todos como vecinos”

La convocatoria está pautada para el próximo lunes 1 de mayo, en la rotonda de las Rutas N° 5 y N° 30, a las 15:30 horas.

DECHIVILCOY dialogó con el referente del MID chivilcoyano, Eduardo Falcone, respecto a la convocatoria para reclamar por el avance de la obra de la Autovía de la Ruta Nacional N° 5, basada en dos ejes: por un lado, preservar la vida de todos los que circulan, y, por el otro, remarcar la importancia a nivel productivo que tiene esta arteria.

En este sentido, Falcone informó: “Hace alrededor de una semana decidimos organizar esta convocatoria para la que estamos trabajando a pleno, a la que invitamos a todos los vecinos, instituciones y partidos políticos a que asistan, la cual se hará en la rotonda de la Rutas N° 5 y N° 30. Esto es algo que nos afecta a todos como vecinos por eso asumimos la responsabilidad de convocar a esta acción”.

“Estamos recibiendo mucho apoyo de diferentes personas, por eso ya presentamos una nota a la Policía Vial para que nos acompañe y cuide el tránsito en el lugar. La idea es comenzar a las 15:30 horas, con el objetivo de sacarnos fotos con un cartel con la leyenda que indica Autovía Ya, como hicimos el año pasado, y la duración estimada es hasta las 17 horas”, detalló.

En cuanto a la convocatoria del al anterior y lo que sucedió después, recordó: “La convocatoria del año pasado se hizo el 10 de julio y a la semana invitaron a los intendentes y diputados a un acto en que hicieron un nuevo anuncio de lo ya anunciado, prometieron que iban a iniciar las obras al mes, y en definitiva comenzaron este año”.

“Nosotros lo que queremos es que cumplan con la promesa que le hicieron en ese acto a nuestro intendente de que en el primer trimestre de este año iban a llamar a licitación para el tramo Suipacha-Chivilcoy; y que avancen más rápido con lo que están haciendo, porque van a paso de tortuga en el tramo que están trabajando que es el de Mercedes-Suipacha”, remarcó.

Asimismo, puntualizó: “Vemos que en otras arterias como es el caso de la Ruta N° 7 han avanzado más rápido y en esta no, y ya hace 30 años que estamos con este cuento de que van a llegar hasta Santa Rosa, que han hecho las distintas administraciones que han pasado, pero no se concreta”.

Respecto a la situación de la Ruta N°5, analizó: “Los problemas se dan en el tramo Suipacha-Chivilcoy y Chivilcoy-Bragado, donde hay muchísimos accidentes; sin ir más lejos, la semana pasada murieron dos camioneros y un tercero quedó muy afectado por las secuelas del grave accidente ocurrido”.

En cuanto a la acción de los dirigentes políticos, contó: “Se bien se trata de una obra nacional, de igual manera el gobernador debería insistir para que esta autovía se finalice porque estamos hablando de un corredor productivo muy importante. Si nos ponemos a pensar por la enorme cantidad de productores que hay a lo largo de esta ruta, deben aportar millones en impuestos y retenciones, pero las obras no están”.

“El MID no tiene representación parlamentaria, pero de igual manera le hemos mandado una nota a los cuatro diputados nacionales que tiene Chivilcoy y al diputado Torello de Bragado para que ellos remitan una nota a la Cámara de Diputados y al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y el único que la presentó fue Torello. La verdad es que nos quedó un sabor amargo de eso en relación a los representantes que tiene nuestra ciudad”, agregó.

En cuanto al reclamo, indicó: “Tiene dos sentidos, por un lado, evitar que se pierdan más vidas, y, por el otro, remarcarla importancia de la Ruta N° 5 a nivel productivo; esto no es una actividad proselitista ni partidaria, por eso nos apuramos para no mezclarlo con las elecciones, de hecho, ya varios referentes de diferentes espacios nos han manifestado su apoyo y comunicado que van a participar”.

“Vecinos Autoconvocados también va a participar, pero ellos son muy celosos de que no se mezcle la política partidaria, por eso no lo queríamos comprometer en esto que va a ser algo de otra naturaleza, más allá de que claramente va a ser una manifestación pacífica y no va a haber discursos de orden proselitista”, culminó.

VIDEO