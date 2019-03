EDEN presenta consejos de seguridad en el hogar

CONCEJOS DE SEGURIDAD

Cerca de la comunidad y priorizando la seguridad de los usuarios, EDEN presenta consejos y medidas de protección relacionadas a la electricidad, que ayuden al cuidado de las personas y a la prevención de accidentes en el hogar.

• Mantener los artefactos eléctricos fuera del alcance de los niños.

• Colocar tapas protectoras en los tomacorrientes.

• No utilizar artefactos eléctricos estando descalzo, con las manos mojadas o el piso húmedo.

• Evitar la utilización de artefactos eléctricos cerca de lugares húmedos (bañera, ducha, lavatorio, etc.).

• No utilizar alargadores o zapatillas para instalaciones permanentes.

• No sobrecargar los circuitos conectando al mismo tomacorriente varios artefactos.

• Desconectar los artefactos eléctricos desde la ficha y no tirando del cable.

• Para cambiar lámparas, cortar previamente la electricidad desde el tablero.

• No utilizar cables cortados, gastados o que hayan sido reparados.

• No conectar la puesta a tierra del lavarropas a ninguna canilla, caño de gas o agua

En caso de ingresar agua al domicilio por tormentas o inundaciones, cortar la electricidad accionando el interruptor general.

