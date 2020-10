Desde OMIC se alerta por estafas a través de las redes sociales

Las principales recomendaciones son chequear siempre que estés hablando con una cuenta oficial, identificada con la tilde azul. Además, nunca debes compartir tus claves o datos confidenciales; ni comentar en las redes sociales con tu información personal.

El director de OMIC, Joaquín Oteiza, alertó por estafas a través de las redes sociales, a partir de una campaña que lanzaron los bancos en conjunto.

En las redes sociales hay personas que se hacen pasar por bancos para robar información, y por esta razón desde estas entidades se unieron para brindar los siguientes consejos, a efectos de evitar que la gente “caiga en el cuento”.

En primer lugar, debes chequear siempre que estés hablando con una cuenta oficial, identificada con la tilde azul. Además, nunca debes compartir tus claves o datos confidenciales; ni comentar en las redes sociales con tu información personal.

Recomendaciones:

1) No des tus datos personales (usuarios, claves, contraseñas, pin, Clave de la Seguridad Social, Clave Token, DNI original o fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato), por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto. Tu banco tampoco te va a pedir esa información.

2) No ingreses datos personales o bancarios en sitios por medio de links que te llegan por correo electrónico, podrían ser fraudulentos. Mantené siempre actualizado tus datos de contacto en los bancos en los cuales sos cliente.

3) No aceptes beneficios en los que te pidan a cambio hacer una transferencia de dinero.

4) No aceptes asistencia -presencial o telefónica- de terceras personas para operar en cajeros automáticos. Recordá que está prohibido hablar por teléfono celular en entidades bancarias y en los lugares asignados a dichos cajeros automáticos.

5) Ante la menor duda, contáctate con tu banco a través de sus canales oficiales.

En el caso de que hayan sido víctimas de una estafa, es necesario contactar al banco en forma personal o a través de las redes sociales para ver de qué manera se los puede ayudar.

También está a su disposición la Oficina Municipal de Información al Consumidor, ubicada en la Avenida Suarez N° 69, llamando (02346) 421890 o contactándose vía el email omic@chivilcoy.gob.ar. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 14 horas.