Desde el MID cuestionan los microcréditos otorgados por la CONAMI, suscriptos en el Municipio días atrás

Lo hacen a través de un posteo realizado en su página oficial de Facebook, MID Chivilcoy.

La publicación expresa lo siguiente:

“Sin una política productiva, otorgan microcréditos por la Secretaría que se ocupa de Asistencia Social, puenteando a la Dirección de Producción.

Es muy buena noticia que otorguen créditos a microemprendedores.

Lo que no se entiende es porque los gestiona la secretaria Giorgetti, que se ocupa de la asistencia social y ya tiene un presupuesto millonario, en lugar de la Dirección de Producción, que gestiona Curcio y tiene un presupuesto de 20 millones que solo le alcanzan para organizar una Feria de la Biodiversidad por mes.

El gobierno municipal no tiene una política de desarrollo productivo, no le asigna presupuesto ni una función digna al Director del área.

Canalizando estos créditos por la Secretaría que tiene como función esencial la asistencia social, en lugar de la Dirección de Producción, pone en blanco y negro las preferencias del Gobierno local: privilegia el reparto de fondos antes que utilizarlos como parte de una política de producción y desarrollo, que no tiene ni piensa tener.

Ya propusimos dos veces crear una Secretaría de Modernización y Desarrollo, redistribuyendo partidas y funciones, y el oficialismo se opone.

Prefiere repartir créditos para microemprendedores por la Secretaría de Giorgetti en vez de destinarlos a impulsar la producción por la Dirección de Curcio, con un plan serio.

El mundo del revés”.

Nota relacionada:

Entrega de Microcréditos: «Tenemos fondos para apoyar, en principio, a 250 emprendedores chivilcoyanos», destacó el Intendente