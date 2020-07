Convocatoria nacional: Maltratocero Asociación Civil contra la Violencia de Género

Maltratocero Asociación Civil contra la Violencia de Género te invita a participar del debate “Grupos de mujeres en las organizaciones políticas: ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué?”

Este jueves 9 de julio a las 17:00 hs por Zoom (sin límite de tiempo). ID: 925 832 5561

Cumpliendo una vez más con los objetivos de nuestra organización, en esta instancia atenderemos al empoderamiento político de las mujeres en ámbitos profundamente atravesados por la cultura patriarcal como lo son los partidos políticos, los sindicatos, y otras organizaciones políticas de similar estructura, fines, prácticas y carácter en las que se ha normalizado, por convencionalismo epocal, adoptar la conformación de Grupos de Mujeres dentro de sus estructuras, los que muy frecuentemente lejos de ser espacios para la expansión de las autonomías políticas de las mujeres, acaban siendo reductos creados y controlados por las lógicas patriarcales de las organizaciones en las que viejas instituciones de las moral colonial se expresan a través de la prostitución política y el clientelismo de género, que usurariamente explotan las deudas que las democracias tienen en términos de equidad política con las mujeres, y además en contextos de crisis explotan las inclemencias de la feminización de la pobreza.

Cómo organización, Maltratocero conoce distintas realidades, trayectorias y modalidades creadas por las mujeres para resistir y superar estas problemáticas, tanto como entiende que las mujeres nos debemos por derecho la posibilidad de habitar espacios protegidos dónde pensarnos junto a nuestras congéneres y su diversidad de experiencias.

Este encuentro virtual persigue la potenciación de la politicidad femenina a través del intercambio de trayectorias y la oportunidad de construcción de nuevos consensos para una sociedad equitativa y libre de violencias.