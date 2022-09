Carlos Gavazzi presenta «Salir de acá»

El periodista y escritor Carlos Gavazzi presentará este viernes su tercer libro, denominado «Salir de acá», publicado por la editorial platense Malisia. El evento será a las 21 horas en el Galpón Multiespacio, ubicado en Junín 425.

En relación a esto, amplió: «Se trata de mí tercer trabajo, el primer libro fue publicado en 2009, que es un relato que surgió de un taller que hice con el escritor Hernán Ronsino; y el segundo salió en 2014, tras ganar un certamen local».

«En esta oportunidad se trata de una novela corta, y el trabajo de edición no hice con Inés Legarreta, que se llama «Salir de acá», situada en los años 80 y ambientada en nuestro lugar, una ciudad en la provincia de Buenos Aires», puntualizó.

En este sentido, Gavazzi detalló sobre la novela: «Hay dos personajes que se trasladan del campo al pueblo, que una vez en la ciudad tienen sus anhelos y aparece el factor condicionante que es la Capital Federal. Hay cosas que le faltan por eso aparece también la idea de desarrollo».

Seguidamente, informó: «La presentación va a ser el viernes 9, a las 21 horas, en el Galpón Multiespacio, con el acompañamiento de Francisco Magallanes de la Editorial Malisia y «Bayo» Oteiza, que es productor audiovisual y amigo» y agregó: «También voy a presentar el libro en Alberti, porque soy de allá».

En cuanto a la distribución de la novela, el periodista y autor dijo: «La editorial que me pública no tiene libros acá, así que veremos si podemos hacer que surja algo. Si no directamente lo pueden comprar contactándome a mí, además de en las presentaciones que haga».

Por último, respecto al movimiento cultural en Chivilcoy, Gavazzi opinó: «Siempre está en desarrollo y activa. A su vez se incorpora gente nueva y a esta altura del año aparecen eventos que dan cuenta de ello».

VIDEO