Britos: “Es una alegría poder volver a Henry Bell, a celebrar un nuevo aniversario”

El intendente Guillermo Britos encabezó el acto oficial por el 115° aniversario de la localidad rural de Henry Bell, quien estuvo acompañado por el diputado provincial, Fabio Britos; concejales; consejeros escolares; la jefa de Gabinete, Marcela Sabella, junto a funcionarios municipales y abanderados y escoltas representantes de las fuerzas de seguridad y Veteranos de Malvinas.

En su discurso ante los presentes, el jefe comunal, expresó: “Es una alegría poder volver a Henry Bell, a celebrar un nuevo aniversario, una iniciativa que hemos decidido llevar adelante para impulsar el crecimiento de esta localidad”.

“Como siempre decimos para nosotros tienen el mismo valor los 70.000 habitantes que viven en la ciudad como todos los que viven en los pueblos y campos que se encuentran dentro del Partido de Chivilcoy, y lo demostramos con hechos”, continuó.

Y agregó: “No sólo con esta celebración, que tiene como objetivo no olvidar su historia; sino con la llegada del tendido eléctrico, que significó algo muy importante para incentivar el crecimiento de este pueblo, sino también con la estabilización con piedra caliza del camino que va desde la Ruta N° 5 hasta Ramón Biaus y pasa por aquí”.

“De hecho, ya ha crecido el número de vecinos que están viviendo en el pueblo y esperamos que pronto sean muchos más”, indicó.

Asimismo, remarcó: “Nuestro deber es trabajar por todos y eso seguiremos haciendo. Este equipo de gestión tiene como premisa ese objetivo, que cada habitante de nuestro Partido tenga cada día una mejor calidad de vida”.

Seguidamente, el mandatario anunció: “Dentro de muy poco tiempo habrá una gran noticia para Henry Bell, que estamos gestionando con Vialidad Nacional y algunos productores, que pronto daremos a conocer”.

A continuación, el jefe comunal brindó una aclaración que consideró pertinente realizar con respecto a la propiedad privada: “Si hay alguien que no va a permitir que se avance contra la propiedad privada soy yo”.

“Desde el primer día de gestión me tocó afrontar situaciones de usurpación y en primera persona me ocupé de eso”, añadió.

En tanto que aclaró: “Jamás impulsaría ni apoyaría ningún tipo de expropiación. Por el contrario, el proyecto del que se habló, denominado Banco de Tierras, lo que busca es cultivar -dándole impulso a la agroecología- en tierras ociosas del Estado o en tierras privadas que los particulares quieran ceder en comodato a cambio de no pagar las tasas municipales durante ese lapso”.

Para cerrar, les envió sus felicitaciones y saludos a todas las personas ligadas a Henry Bell.

Por su parte, un vecino de la localidad, Abel Aciarresi, le agradeció al intendente Guillermo Britos y al equipo de gestión por “su enorme trabajo en favor de Henry Bell y de todos los pueblos rurales”.

“Las cosas se muestran hechos, y este gobierno municipal ha dado sobradas muestras de eso con sus acciones. Gracias al tendido eléctrico, al camino estabilizado y a su interés por nosotros, este pueblo está retomando su crecimiento y esto es para destacar”, exclamó.

Para finalizar, manifestó: “El campo es el motor de este país y necesitamos más gobiernos como éste que nos apoyen para seguir creciendo”.

Tras el acto oficial, se programó un almuerzo en la vieja estación ferroviaria, y más tarde, shows musicales.