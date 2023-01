Ascheri: «A las palabras del Intendente ojalá se las lleve el viento, porque me parecieron poco afortunadas»

El ingeniero agrónomo Juan José Ascheri, en el programa radial Buenos Días -que conduce Héctor Pedro Denezio-, le respondió al intendente Guillermo Britos, respecto a asfaltar los caminos rurales, y volvió a enumerar críticas sobre el estado de los mismos.

Foto de archivo

En primer lugar, comenzó diciendo: «El intendente de toda mi alocución solo rescató lo que manifesté cómo una metáfora, respecto a que con lo que se recauda de Tasa Vial se podrían asfaltar todos los caminos rurales».

«En Las Flores con el 55% de la Tasa Vial están consolidado los caminos y comprando maquinaria permanentemente. Además, es un disparate el coeficiente para actualizar la Tasa Vial», enfatizó.

Y agregó: «Los caminos están un metro y medio por debajo de los campos, así que cuando llueve más que caminos son canales; y hay falta de capacitación en el personal que maneja la maquinaria».

En este sentido, analizó: «Todo eso no le importó, solo le importó la metáfora sobre asfaltar todos los caminos, pero ya que quiere entrar en esos detalles, vamos a desglosar cada uno de los puntos» y arremetió: «Espero que él y sus asesores no hayan estado ocupándose de esto, en vez de tantos otros temas importantes que hay».

De esta manera, indicó: «En el primer mundo un kilómetro de ruta cuesta 180.000 dólares y acá en Argentina 750.000 dólares. O sea que teniendo en cuenta sólo la recaudación de la tasa vial en 20,66 años podríamos tener hoy todos los caminos asfaltados«.

«Esto no es metáfora, sino que hubiéramos necesitado que todos los recursos se destinen a los caminos para que esto sea posible» acotó. Y aseveró: «Es mucho lo que se recauda para caminos rurales para que estén en las condiciones que están».

De esta manera, aseguró: «Con lo que se recauda podríamos sistematizar el agua, eliminar las plagas, rectificar las curvas, altear los caminos, y así dejarlos preparados para consolidar, y de a poco a asfaltarlos».

A continuación, fue duro al referirse al Mandatario: «A las palabras del Intendente ojalá se las lleve el viento, porque me parecieron poco afortunadas y, además, en 20,66 años tendríamos que tener todos los caminos asfaltados, según los datos que el propio jefe Comunal dio».

«Me gustaría que en lo que le queda de mandato generará algún consorcio para se empiece a desarrollar este tema por cuarteles, ya una vez que ves que los otros no tienen problemas para circular, todos van a querer hacer su propio consorcio, porque todos los chacareros quieren que la ruralidad se desarrolle», apuntó.

Asimismo, aseguró: «Los productores rurales van a colaborar porque esto es una solución para todos a partir de lo que se puede agregar valor a la materia prima. Argentina es un país productivo y esta es la manera de salir; integrar las distintas cadenas productivas para multiplicar la rentabilidad».

«Esta sequía que nos toca vivir es histórica, hace 60 años que no tenemos una así. Esto sumado al aumento del 90% de la tasa vial y de todas las tasas municipales, como si todos estuviéramos pasando un momento de bonanza. La realidad es que mucha gente no puede pagar, y el ajuste se debe hacer para todos lados, no solo para un sector», concluyó.